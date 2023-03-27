Скоробогатый Мартын Францев
Место рожденияМогилёвская губерния, Чаусы
Дата рождения11.11.1786
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Отец: Войшко-Скоробогатый Франц
Мать: Скоробогатая Агния
Сын: Скоробогатый Николай Мартынович
Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна
Сын: Скоробогатый Константин Мартынов
Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна
Сын: Скоробогатый Александр Мартынов
Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна
Сын: Скоробогатый Владимир Мартынов
Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна
Сын: Скоробогатый Михаил Мартынов
Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна
Сын: Скоробогатый Василий Мартынов
Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна
Сын: Скоробогатый Дмитрий Мартынов
Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна
Дочь: Любовь Мартынова
Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна
Сын: Скоробогатый Павел Мартынов
Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна