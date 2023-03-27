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Скоробогатый Мартын Францев

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Место рождения

Могилёвская губерния, Чаусы

Дата рождения

11.11.1786

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1786

Отец: Войшко-Скоробогатый Франц

Мать: Скоробогатая Агния

Могилёвская губерния, Чаусы
Рождение ребёнка
1815

Сын: Скоробогатый Николай Мартынович

Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1817

Сын: Скоробогатый Константин Мартынов

Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
?.09.1818

Сын: Скоробогатый Александр Мартынов

Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
?.07.1821

Сын: Скоробогатый Владимир Мартынов

Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатый Михаил Мартынов

Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатый Василий Мартынов

Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатый Дмитрий Мартынов

Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Мартынова

Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатый Павел Мартынов

Мать ребёнка: Скоробогатая Феодосия Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
канцелярист
Место жительства
Неизвестно
Могилёвская губерния, Чаусы
Смерть
1835
Кстово, Россия
Кстовское старое кл.
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