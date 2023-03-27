Скоробогатая (Мисюрева) Феодосия Герасимовна
Место рожденияРоссия, Псковская губерния, Новоржевский уезд, сельцо Прокохново
Дата рождения1787
Дата смерти1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Мисюрев Герасим
Мать: не указана
Россия, Псковская губерния, Новоржевский уезд, сельцо Прокохново
Рождение ребёнка
1815
Сын: Скоробогатый Николай Мартынович
Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.01.1817
Сын: Скоробогатый Константин Мартынов
Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев
Рождение ребёнка
?.09.1818
Сын: Скоробогатый Александр Мартынов
Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев
Рождение ребёнка
?.07.1821
Сын: Скоробогатый Владимир Мартынов
Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатый Михаил Мартынов
Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатый Василий Мартынов
Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатый Дмитрий Мартынов
Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Мартынова
Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатый Павел Мартынов
Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, село Пестровка
Смерть
1840
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область