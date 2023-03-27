Скоробогатая (Мисюрева) Феодосия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатая (Мисюрева) Феодосия Герасимовна

Место рождения

Россия, Псковская губерния, Новоржевский уезд, сельцо Прокохново

Дата рождения

1787

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Мисюрев Герасим

Мать: не указана

Россия, Псковская губерния, Новоржевский уезд, сельцо Прокохново
Рождение ребёнка
1815

Сын: Скоробогатый Николай Мартынович

Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.01.1817

Сын: Скоробогатый Константин Мартынов

Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев

Рождение ребёнка
?.09.1818

Сын: Скоробогатый Александр Мартынов

Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев

Рождение ребёнка
?.07.1821

Сын: Скоробогатый Владимир Мартынов

Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатый Михаил Мартынов

Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатый Василий Мартынов

Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатый Дмитрий Мартынов

Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Мартынова

Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатый Павел Мартынов

Отец ребёнка: Скоробогатый Мартын Францев

Место жительства
Неизвестно
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, село Пестровка
Смерть
1840
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область