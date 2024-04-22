Копытов Виктор (Свирид) Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копытов Виктор (Свирид) Миронович

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Место рождения

Малая Крапивня, Костюковичский район, Могилёвская область

Дата рождения

01.11.1907

Дата смерти

07.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1907

Отец: Копытов Мирон Лавринович

Мать: Копытова Агафья Герасимовна

Малая Крапивня, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Копытов Аркадий Викторович

Мать ребёнка: Копытова Марина Михайловна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Копытов Стефан Викторович

Мать ребёнка: Копытова Марина Михайловна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Копытов Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Копытова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
24.10.1937

Сын: Копытов Геннадий Викторович

Мать ребёнка: Копытова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Копытова Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Копытова Екатерина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копытова Марина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копытова Екатерина Егоровна

Смерть
07.01.1976
Белынковичи, Костюковичский район, Могилёвская область
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