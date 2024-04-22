Копытов Виктор (Свирид) Миронович
Место рождения
Дата рождения01.11.1907
Дата смерти07.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1907
Рождение ребёнка
1930
Сын: Копытов Аркадий Викторович
Мать ребёнка: Копытова Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Копытов Стефан Викторович
Мать ребёнка: Копытова Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Копытов Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Копытова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
24.10.1937
Сын: Копытов Геннадий Викторович
Мать ребёнка: Копытова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Копытова Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Копытова Екатерина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1976
Белынковичи, Костюковичский район, Могилёвская область