деревня Малая Крапивня, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Малая Крапивня

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Белынковичская волость
2Дер. Малая Крапивнапроселочнойр. Крапивин. Белынков. с. об. церк. земли228787Белынкович. пр. 19752

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Белынковичский сельсовет
д Малая Крапивня5

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Новосамотевичский сельсовет
д. Малая Крапивня2

Мы используем куки для улучшения работы сайта.