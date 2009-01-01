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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Климовецкий уезд
Им. Белынковичи52Юл. Адам. Барановская100—32
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
258. Белынковичи, местечко бывшее владельческое, при реке Беседе, дворов 51, жителей 292, волостное правление (уездный город в 47 верстах), церковь православная, еврейски Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Белынковичи50380492477423542501485545
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Белынковичи, в нем Белынковичское вол. прав. торговом тр. рек. БесядиБелынков. с. об. церк. земли127 2293 3380 4Белынкович. пр. 19348
19Фол. Белынковичиторг. тр. р. Бесядидв. А. Ив. Барановскому, прав. 143Белынкович. пр. 19348
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Белынковичи436
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Белынковичи212