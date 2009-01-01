деревня Белынковичи, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Белынковичи

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Климовецкий уезд
Им. Белынковичи52Юл. Адам. Барановская10032

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Белынковичская волость
258. Белынковичи, местечко бывшее владельческое, при реке Беседе, дворов 51, жителей 292, волостное правление (уездный город в 47 верстах), церковь православная, еврейски Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Белынковичская волость
местечко Белынковичи50380492477423542501485545

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Белынковичская волость
1Мест. Белынковичи, в нем Белынковичское вол. прав. торговом тр. рек. БесядиБелынков. с. об. церк. земли127 2293 3380 4Белынкович. пр. 19348
19Фол. Белынковичиторг. тр. р. Бесядидв. А. Ив. Барановскому, прав. 143Белынкович. пр. 19348

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Белынковичский сельсовет
д Белынковичи436

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Новосамотевичский сельсовет
д. Белынковичи212

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