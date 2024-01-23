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Копытов Анатолий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Копытов Виктор (Свирид) Миронович

Мать: Копытова (Михеенко) Екатерина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копытова Любовь

Мать ребёнка: Толкачева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копытов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Толкачева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копытов Пётр Анатольевич

Мать ребёнка: Толкачева Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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