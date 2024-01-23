Копытов Анатолий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толкачева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копытова Любовь
Мать ребёнка: Толкачева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копытов Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Толкачева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Толкачева Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно