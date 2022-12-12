Чебыкина (Морозова) Полина (Пелагея) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкина (Морозова) Полина (Пелагея) Федоровна

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Место рождения

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Морозов Федор Андреевич

Мать: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Родилась в семье казака в станице Михайло-Семёновской на берегу Амура
Бракосочетание
1924

Муж: Чебыкин Аким Павлович

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
?.04.1925

Сын: Чебыкин Леонид Акимович

Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Первенец Леонид подрастал добрым и ласковым парнишкой. Но взрослые стали замечать: что-то неладно у него со здоровьем. Уважаемый во всей округе фельдшер Павел Иванович Бумажкин сказал, что не все в по... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1927

Сын: Чебыкин Василий Акимович

Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Назвали Василием в честь прадедушки. Его особенно баловал дедушка. Вырос человек крепчайшего здоровья.
Рождение ребёнка
1930

Сын: Чебыкин Анатолий Акимович

Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Родился летом 1930 года и был крещен в местной церкви. Остальных детей не крестили, мать решила: "Пусть растут по новому".
Рождение ребёнка
02.01.1933

Сын: Чебыкин Владимир Акимович

Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1934

Сын: Чебыкин Юрий Акимович

Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
В семье уже было четыре парня, а мама мечтала о дочери. Но вместо долгожданной девочки родился Юра.
Рождение ребёнка
07.10.1936

Сын: Чебыкин Константин Акимович

Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.03.1939

Сын: Чебыкин Александр Акимович

Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.09.1941

Сын: Чебыкина Валентина Акимовна

Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
?.07.1944

Дочь: Чебыкина Галина Акимовна

Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Чебыкина Любовь Акимовна

Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович

Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Около 1980
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
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