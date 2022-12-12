Чебыкина (Морозова) Полина (Пелагея) Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Морозов Федор Андреевич
Мать: не указана
Родилась в семье казака в станице Михайло-Семёновской на берегу Амура
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
?.04.1925
Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович
Первенец Леонид подрастал добрым и ласковым парнишкой. Но взрослые стали замечать: что-то неладно у него со здоровьем. Уважаемый во всей округе фельдшер Павел Иванович Бумажкин сказал, что не все в по... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1927
Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович
Назвали Василием в честь прадедушки. Его особенно баловал дедушка. Вырос человек крепчайшего здоровья.
Рождение ребёнка
1930
Сын: Чебыкин Анатолий Акимович
Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович
Родился летом 1930 года и был крещен в местной церкви. Остальных детей не крестили, мать решила: "Пусть растут по новому".
Рождение ребёнка
02.01.1933
Сын: Чебыкин Владимир Акимович
Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович
В семье уже было четыре парня, а мама мечтала о дочери. Но вместо долгожданной девочки родился Юра.
Рождение ребёнка
07.10.1936
Сын: Чебыкин Константин Акимович
Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович
Рождение ребёнка
20.03.1939
Сын: Чебыкин Александр Акимович
Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович
Рождение ребёнка
09.09.1941
Сын: Чебыкина Валентина Акимовна
Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович
Рождение ребёнка
?.07.1944
Дочь: Чебыкина Галина Акимовна
Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Чебыкина Любовь Акимовна
Отец ребёнка: Чебыкин Аким Павлович
Смерть
Около 1980
Балей, Балейский муниципальный район, Забайкальский край