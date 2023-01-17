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Морозов Федор Андреевич

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Место рождения

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Морозов Андрей

Мать: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Рождение ребёнка
1888

Сын: Морозов Гавриил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Морозов Ефим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Чебыкина Полина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Родилась в семье казака в станице Михайло-Семёновской на берегу Амура
Место жительства
15.04.1909 ст.
Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская семья: мужского пола до 17 лет -1 от 17 до 55 -3 женского пола-4 https://predistoria.org/forums/index.php?topic=3957.0 РГИА ДВ... Показать все
Смерть
1916
Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
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