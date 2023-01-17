Морозов Федор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Морозов Андрей
Мать: не указана
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Рождение ребёнка
1888
Сын: Морозов Гавриил Федорович
Мать ребёнка: не указана
Станица Михайло-Семеновская
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: не указана
Станица Михайло-Семеновская
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Чебыкина Полина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Родилась в семье казака в станице Михайло-Семёновской на берегу Амура
Место жительства
15.04.1909 ст.
Станица Михайло-Семеновская семья: мужского пола до 17 лет -1 от 17 до 55 -3 женского пола-4 https://predistoria.org/forums/index.php?topic=3957.0 РГИА ДВ... Показать все
Смерть
1916