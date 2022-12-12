Морозов Гавриил Федорович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти01.06.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Морозов Федор Андреевич
Мать: не указана
Станица Михайло-Семеновская
Смерть
01.06.1938
Мазаново, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Образование: малограмотный. Профессия / место работы: Работал в Мазановском райкомхозе рабочим. Дата расстрела: 1 июня 1938 г. Осуждение: 7 апреля 1938 г. Осудивший орган: Тройка УНКВД по ДВК Пригово... Показать все