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Морозов Гавриил Федорович

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Место рождения

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

1888

Дата смерти

01.06.1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Морозов Федор Андреевич

Мать: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская
Смерть
01.06.1938
Мазаново, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Образование: малограмотный. Профессия / место работы: Работал в Мазановском райкомхозе рабочим. Дата расстрела: 1 июня 1938 г. Осуждение: 7 апреля 1938 г. Осудивший орган: Тройка УНКВД по ДВК Пригово... Показать все
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