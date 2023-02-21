Морозов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

До 1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Скорее всего забайкальский казак переселившийся около 1860 года в Станицу Михайло-Семеновская В 1909 году в Станице Михайло-Семеновская в семьях детей нет мужчин старше 55 лет.
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Морозов Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Морозов Павел Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Морозов Флор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Морозов Егор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Морозов Владимир Андреев

Мать ребёнка: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Смерть
До 1909
Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
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