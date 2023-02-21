Морозов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смертиДо 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Скорее всего забайкальский казак переселившийся около 1860 года в Станицу Михайло-Семеновская В 1909 году в Станице Михайло-Семеновская в семьях детей нет мужчин старше 55 лет.
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: не указана
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: не указана
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: не указана
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: не указана
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: не указана
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Смерть
До 1909