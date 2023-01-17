Морозов Владимир Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Морозов Андрей
Мать: не указана
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Место жительства
Около 1875
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Место жительства
15.04.1909 ст.
Станица Михайло-Семеновская, холост
Смерть
Неизвестно