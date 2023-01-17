Морозов Владимир Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Владимир Андреев

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Место рождения

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Морозов Андрей

Мать: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Место жительства
Около 1875
Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Место жительства
15.04.1909 ст.
Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская, холост
Смерть
Неизвестно
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