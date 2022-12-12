Морозов Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Павел Андреевич

Морозов Павел Андреевич

avatar

Место рождения

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Морозов Андрей

Мать: не указана

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Место жительства
15.04.1909
Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Станица Михайло-Семеновская семья: мужского пола до 17 лет -1 от 17 до 55 -1 женского пола-5
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close