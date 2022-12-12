Морозов Павел Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Морозов Андрей
Мать: не указана
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Место жительства
15.04.1909
Станица Михайло-Семеновская семья: мужского пола до 17 лет -1 от 17 до 55 -1 женского пола-5
Смерть
Неизвестно