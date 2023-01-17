Морозов Егор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Морозов Андрей
Мать: не указана
Станица Михайло-Семеновская Даты рождения братьев приблизительно по старшинству
Место жительства
15.04.1909 ст.
Станица Михайло-Семеновская семья: мужского пола до 17 лет -4 от 17 до 55 -1 женского пола-3 https://predistoria.org/forums/index.php?topic=3957.0 РГИА ДВ... Показать все
Смерть
Неизвестно