Чебыкин Леонид Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебыкин Леонид Акимович

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Место рождения

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

?.04.1925

Дата смерти

?.06.1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.1925

Отец: Чебыкин Аким Павлович

Мать: Чебыкина Полина Федоровна

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Первенец Леонид подрастал добрым и ласковым парнишкой. Но взрослые стали замечать: что-то неладно у него со здоровьем. Уважаемый во всей округе фельдшер Павел Иванович Бумажкин сказал, что не все в по... Показать все
Смерть
?.06.1945
Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Леонид прожил двадцать лет и полтора месяца. Его жизнь закончилась на операционном столе. Произошло это вскоре после долгожданной Победы.
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