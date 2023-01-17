Чебыкин Леонид Акимович
Место рождения
Дата рождения?.04.1925
Дата смерти?.06.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
?.04.1925
Отец: Чебыкин Аким Павлович
Первенец Леонид подрастал добрым и ласковым парнишкой. Но взрослые стали замечать: что-то неладно у него со здоровьем. Уважаемый во всей округе фельдшер Павел Иванович Бумажкин сказал, что не все в по... Показать все
Смерть
?.06.1945
Холбон, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Леонид прожил двадцать лет и полтора месяца. Его жизнь закончилась на операционном столе. Произошло это вскоре после долгожданной Победы.