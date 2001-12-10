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Чебыкин Василий Акимович

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Место рождения

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

14.08.1927

Дата смерти

10.12.2001

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1927

Отец: Чебыкин Аким Павлович

Мать: Чебыкина Полина Федоровна

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Назвали Василием в честь прадедушки. Его особенно баловал дедушка. Вырос человек крепчайшего здоровья.
Работа или профессия
После 1945
Трудовую жизнь начал шахтером в Забайкалье. Потом работал в леспромхозе. Когда переехал жить на Донбасс снова спустился в забой. Из шахты окончательно ушел только в 72 года.
Смерть
10.12.2001
Умер в Макеевке. За два часа до конца жизни успел сходить за хлебом для больного соседа.
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