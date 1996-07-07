Козлова (Пестова) Надежда Николаевна
Место рожденияс. Соколово, Зуевский р-н, Кировская обл.
Дата рождения04.09.1941
Дата смерти07.07.1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1941
с. Соколово, Зуевский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
23.10.1965
Сын: Козлов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр Сергеевич
г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Рождение ребёнка
25.06.1974
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1996
Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область