Козлова (Пестова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Пестова) Надежда Николаевна

Место рождения

с. Соколово, Зуевский р-н, Кировская обл.

Дата рождения

04.09.1941

Дата смерти

07.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
04.09.1941

Отец: Пестов Николай Алексеевич

Мать: Пестова Софья Григорьевна

с. Соколово, Зуевский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
23.10.1965

Сын: Козлов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Козлов Александр Сергеевич

г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Рождение ребёнка
25.06.1974

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Александр Сергеевич

Смерть
07.07.1996
Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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