Пестов Николай Алексеевич
Место рожденияКировская обл.
Дата рождения1896
Дата смерти12.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Пестов Алексей
Кировская обл.
Рождение ребёнка
13.07.1931
Дочь: Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Пестова Софья Григорьевна
с. Соколово, Зуевский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
04.09.1941
Дочь: Козлова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Пестова Софья Григорьевна
с. Соколово, Зуевский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов ?
Мать ребёнка: Пестова Софья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1944
???
Причина смерти: Убит на фронте