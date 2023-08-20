Пестов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестов Николай Алексеевич

Пестов Николай Алексеевич

Место рождения

Кировская обл.

Дата рождения

1896

Дата смерти

12.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Пестов Алексей

Мать: не указана

Кировская обл.
Рождение ребёнка
13.07.1931

Дочь: Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Пестова Софья Григорьевна

с. Соколово, Зуевский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
04.09.1941

Дочь: Козлова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Пестова Софья Григорьевна

с. Соколово, Зуевский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов ?

Мать ребёнка: Пестова Софья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Софья Григорьевна

Смерть
12.03.1944
???
Причина смерти: Убит на фронте
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close