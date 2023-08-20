Пестова Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Софья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1931

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Пестов Николай Алексеевич

с. Соколово, Зуевский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
04.09.1941

Дочь: Козлова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Пестов Николай Алексеевич

с. Соколово, Зуевский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пестов ?

Отец ребёнка: Пестов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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