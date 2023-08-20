Пестова Софья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
13.07.1931
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Пестов Николай Алексеевич
с. Соколово, Зуевский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
04.09.1941
Дочь: Козлова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Пестов Николай Алексеевич
с. Соколово, Зуевский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пестов ?
Отец ребёнка: Пестов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно