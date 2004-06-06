Козлов Александр Сергеевич
Место рожденияг. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Дата рождения08.05.1936
Дата смерти06.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1936
Отец: Козлов Сергей Павлович
Мать: Козлова Лукерья Петровна
г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Рождение ребёнка
23.10.1965
Сын: Козлов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Козлова Надежда Николаевна
г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Рождение ребёнка
25.06.1974
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Козлова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.2004
Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область