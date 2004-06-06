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Козлов Александр Сергеевич

Место рождения

г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан

Дата рождения

08.05.1936

Дата смерти

06.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1936

Отец: Козлов Сергей Павлович

Мать: Козлова Лукерья Петровна

г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Рождение ребёнка
23.10.1965

Сын: Козлов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Козлова Надежда Николаевна

г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Рождение ребёнка
25.06.1974

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Козлова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Надежда Николаевна

Смерть
06.06.2004
Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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