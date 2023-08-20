Козлова Лукерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1907
Дата смерти10.09.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1907
Отец: Петр
Рождение ребёнка
08.05.1936
Сын: Козлов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Козлов Сергей Павлович
г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Козлов Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1988
Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область