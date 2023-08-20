Козлова Лукерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Лукерья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1907

Дата смерти

10.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1907

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1936

Сын: Козлов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Козлов Сергей Павлович

г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Козлов Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Сергей Павлович

Смерть
10.09.1988
Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Нагуево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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