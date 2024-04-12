Козлов Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения02.09.1908
Дата смерти24.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1908
Отец: Козлов Павел Никитович
Мать: Козлова Евгения Миневна
Рождение ребёнка
08.05.1936
Сын: Козлов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Козлова Лукерья Петровна
г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Козлова Лукерья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Лукерья Петровна
Смерть
24.08.1941
Причина смерти: пропал без вести