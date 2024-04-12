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Козлов Сергей Павлович

Место рождения

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

02.09.1908

Дата смерти

24.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1908

Отец: Козлов Павел Никитович

Мать: Козлова Евгения Миневна

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.05.1936

Сын: Козлов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Лукерья Петровна

г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Козлова Лукерья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Лукерья Петровна

Смерть
24.08.1941
Причина смерти: пропал без вести
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