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Козлов Сергей Александрович

Место рождения

г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан

Дата рождения

23.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1965

Отец: Козлов Александр Сергеевич

Мать: Козлова Надежда Николаевна

г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Бракосочетание
19.08.1986

Жена: Козлова Вера Анатольевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.08.1987

Дочь: Корешкова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Козлова Вера Анатольевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.05.1991

Сын: Козлов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Козлова Вера Анатольевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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