Козлов Сергей Александрович
Место рожденияг. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Дата рождения23.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1965
г. Шахтинск. Карагандинской области, Казахстан
Бракосочетание
19.08.1986
Жена: Козлова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
28.08.1987
Дочь: Корешкова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Козлова Вера Анатольевна
Рождение ребёнка
08.05.1991
Сын: Козлов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Козлова Вера Анатольевна