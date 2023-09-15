Корешкова (Козлова) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1987
Бракосочетание
17.07.2009
Образование
2009
Рождение ребёнка
29.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корешков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
21.11.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корешков Иван Михайлович