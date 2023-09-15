Корешкова (Козлова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корешкова (Козлова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

28.08.1987

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1987

Отец: Козлов Сергей Александрович

Мать: Козлова Вера Анатольевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
17.07.2009

Муж: Корешков Иван Михайлович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Образование
2009
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корешков Иван Михайлович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корешков Иван Михайлович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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