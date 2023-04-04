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(Ильина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1804

Дата смерти

13.01.1855

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1819

Муж: Ильин Афиноген Осипович

Супруг(-а): Анна Петровна Ильина
Рождение ребёнка
12.03.1822

Сын: Ильин Николай Афиногенович

Отец ребёнка: Ильин Афиноген Осипович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ильин Михаил Афиногенович

Отец ребёнка: Ильин Афиноген Осипович

Рождение ребёнка
03.04.1834

Сын: Ильин Алексей Афиногенович

Отец ребёнка: Ильин Афиноген Осипович

Шлиссельбург, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Петр Афиногенович

Отец ребёнка: Ильин Афиноген Осипович

Смерть
13.01.1855
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