(Ильина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1804
Дата смерти13.01.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.04.1819
Супруг(-а): Анна Петровна Ильина
Рождение ребёнка
12.03.1822
Сын: Ильин Николай Афиногенович
Отец ребёнка: Ильин Афиноген Осипович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ильин Михаил Афиногенович
Отец ребёнка: Ильин Афиноген Осипович
Рождение ребёнка
03.04.1834
Сын: Ильин Алексей Афиногенович
Отец ребёнка: Ильин Афиноген Осипович
Шлиссельбург, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Афиноген Осипович
Смерть
13.01.1855