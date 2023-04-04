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Ильин Афиноген Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1798

Дата смерти

22.09.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1819

Жена: Анна Петровна

Супруг(-а): Анна Петровна Ильина
Рождение ребёнка
12.03.1822

Сын: Ильин Николай Афиногенович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ильин Михаил Афиногенович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
03.04.1834

Сын: Ильин Алексей Афиногенович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Шлиссельбург, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Петр Афиногенович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Смерть
22.09.1863
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