Ильин Афиноген Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1798
Дата смерти22.09.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1819
Жена: Анна Петровна
Супруг(-а): Анна Петровна Ильина
Рождение ребёнка
12.03.1822
Сын: Ильин Николай Афиногенович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ильин Михаил Афиногенович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1834
Сын: Ильин Алексей Афиногенович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Шлиссельбург, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Петровна
Смерть
22.09.1863