Ильин Алексей Афиногенович
Место рожденияШлиссельбург, Ленинградская область
Дата рождения03.04.1834
Дата смерти22.11.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1834
Отец: Ильин Афиноген Осипович
Мать: Анна Петровна
Шлиссельбург, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ильин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна
Бракосочетание
1855
Супруг(-а): Александра Федоровна Federovna Ильина (Шеринг)
Рождение ребёнка
07.08.1857
Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
04.10.1858
Сын: Ильин Афиноген Алексеевич
Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ляпунова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
27.01.1861
Дочь: Вольская (фон Вольски?) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
27.01.1861
Дочь: Исполатова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Амиа (Амалия?)
Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
26.01.1867
Дочь: Купреянова Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Савицкая Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна
Смерть
22.11.1889