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Ильин Алексей Афиногенович

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Место рождения

Шлиссельбург, Ленинградская область

Дата рождения

03.04.1834

Дата смерти

22.11.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1834

Отец: Ильин Афиноген Осипович

Мать: Анна Петровна

Шлиссельбург, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ильин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна

Бракосочетание
1855

Жена: Ильина Александра Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Александра Федоровна Federovna Ильина (Шеринг)
Рождение ребёнка
07.08.1857

Сын: Ильин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.10.1858

Сын: Ильин Афиноген Алексеевич

Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ляпунова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
27.01.1861

Дочь: Вольская (фон Вольски?) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
27.01.1861

Дочь: Исполатова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Амиа (Амалия?)

Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
26.01.1867

Дочь: Купреянова Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Савицкая Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Ильина Александра Федоровна

Смерть
22.11.1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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