Ильин Николай Афиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1822
Дата смерти10.12.1870
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1822
Отец: Ильин Афиноген Осипович
Мать: Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
П/полконик
Смерть
10.12.1870
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Аітександро-Невская лавра. Лазаревское кладбище