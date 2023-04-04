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Ильин Николай Афиногенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1822

Дата смерти

10.12.1870

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1822

Отец: Ильин Афиноген Осипович

Мать: Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
П/полконик
Смерть
10.12.1870
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Аітександро-Невская лавра. Лазаревское кладбище
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