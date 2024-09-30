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Виролайнен Иван Андреевич

Место рождения

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

09.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1880

Отец: Виролайнен Андрей Иванович

Мать: Виролайнен (Пиутунен) Мария Иосифовна

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1908

Жена: Виролайнен (Карху) Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
29.02.1912

Сын: Виролайнен Иван Иванович

Мать ребёнка: Виролайнен (Карху) Екатерина Иосифовна

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1915

Дочь: (Виролайнен) Ида-Мария Ивановна

Мать ребёнка: Виролайнен (Карху) Екатерина Иосифовна

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1918

Сын: Виролайнен Эйно Иванович

Мать ребёнка: Виролайнен (Карху) Екатерина Иосифовна

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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