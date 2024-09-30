Виролайнен Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1880
Бракосочетание
29.06.1908
Рождение ребёнка
29.02.1912
Мать ребёнка: Виролайнен (Карху) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
02.04.1915
Дочь: (Виролайнен) Ида-Мария Ивановна
Мать ребёнка: Виролайнен (Карху) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
03.04.1918
Мать ребёнка: Виролайнен (Карху) Екатерина Иосифовна
Смерть
Неизвестно