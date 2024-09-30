Виролайнен (Пиутунен) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виролайнен (Пиутунен) Мария Иосифовна

Место рождения

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

17.11.1854

Дата смерти

26.03.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
27.01.1874

Муж: Виролайнен Андрей Иванович

Рождение ребёнка
09.12.1880

Сын: Виролайнен Иван Андреевич

Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иванович

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1884

Дочь: (Виролайнен) Ева Андреевна

Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иванович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.03.1936

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