Виролайнен (Пиутунен) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения17.11.1854
Дата смерти26.03.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1874
Рождение ребёнка
09.12.1880
Сын: Виролайнен Иван Андреевич
Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иванович
Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1884
Дочь: (Виролайнен) Ева Андреевна
Отец ребёнка: Виролайнен Андрей Иванович
Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.03.1936