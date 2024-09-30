Виролайнен Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения14.03.1854
Дата смерти26.03.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1874
Рождение ребёнка
09.12.1880
Сын: Виролайнен Иван Андреевич
Мать ребёнка: Виролайнен (Пиутунен) Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
08.11.1884
Дочь: (Виролайнен) Ева Андреевна
Мать ребёнка: Виролайнен (Пиутунен) Мария Иосифовна
Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.03.1915