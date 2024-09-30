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Виролайнен Андрей Иванович

Место рождения

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

14.03.1854

Дата смерти

26.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
27.01.1874

Жена: Виролайнен (Пиутунен) Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
09.12.1880

Сын: Виролайнен Иван Андреевич

Мать ребёнка: Виролайнен (Пиутунен) Мария Иосифовна

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1884

Дочь: (Виролайнен) Ева Андреевна

Мать ребёнка: Виролайнен (Пиутунен) Мария Иосифовна

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.03.1915

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