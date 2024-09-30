Виролайнен (Карху) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виролайнен (Карху) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
29.06.1908

Муж: Виролайнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
29.02.1912

Сын: Виролайнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Виролайнен Иван Андреевич

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1915

Дочь: (Виролайнен) Ида-Мария Ивановна

Отец ребёнка: Виролайнен Иван Андреевич

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1918

Сын: Виролайнен Эйно Иванович

Отец ребёнка: Виролайнен Иван Андреевич

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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