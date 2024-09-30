Виролайнен (Карху) Екатерина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения08.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1908
Рождение ребёнка
29.02.1912
Отец ребёнка: Виролайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
02.04.1915
Дочь: (Виролайнен) Ида-Мария Ивановна
Отец ребёнка: Виролайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
03.04.1918
Отец ребёнка: Виролайнен Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно