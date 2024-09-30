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Виролайнен Иван Иванович

Место рождения

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

29.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1912

Отец: Виролайнен Иван Андреевич

Мать: Виролайнен (Карху) Екатерина Иосифовна

Укколово малое, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
15.05.1932

Жена: Виролайнен (Кяйвяряйнен) Ева Генриховна

Рождение ребёнка
27.03.1933

Сын: Виролайнен Виено Иванович

Мать ребёнка: Виролайнен (Кяйвяряйнен) Ева Генриховна

Рождение ребёнка
17.09.1936

Дочь: (Виролайнен) Сюльвия Ивановна

Мать ребёнка: Виролайнен (Кяйвяряйнен) Ева Генриховна

Смерть
Неизвестно

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