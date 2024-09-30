Виролайнен Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения29.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1912
Бракосочетание
15.05.1932
Рождение ребёнка
27.03.1933
Сын: Виролайнен Виено Иванович
Мать ребёнка: Виролайнен (Кяйвяряйнен) Ева Генриховна
Рождение ребёнка
17.09.1936
Дочь: (Виролайнен) Сюльвия Ивановна
Мать ребёнка: Виролайнен (Кяйвяряйнен) Ева Генриховна
Смерть
Неизвестно