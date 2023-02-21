Ермакова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмакова Александра

Ермакова Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Иван

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close