Ермакова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Иван
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно