Алексеева Матрона Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Ефросинья Филиппова
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Мария Филиппова
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
01.03.1889 ст.
Дочь: Ермакова (Алекссева) Александра Филиповна
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
02.09.1891 ст.
Дочь: Алексеева Домна Филиппова
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
01.03.1895 ст.
Дочь: Алексеева Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
05.01.1898 ст.
Дочь: Алексеева Татьяна Филиппова
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов
Рождение ребёнка
18.04.1900 ст.
Дочь: Алексеева Ирина Филиппова
Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов
Смерть
Неизвестно