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Алексеева Матрона Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Ефросинья Филиппова

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Мария Филиппова

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1889 ст.

Дочь: Ермакова (Алекссева) Александра Филиповна

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1891 ст.

Дочь: Алексеева Домна Филиппова

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1895 ст.

Дочь: Алексеева Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1898 ст.

Дочь: Алексеева Татьяна Филиппова

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1900 ст.

Дочь: Алексеева Ирина Филиппова

Отец ребёнка: Алексеев Филипп Герасимов

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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