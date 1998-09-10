Новикова (Ермакова) Клавдия Семеновна
Место рождения
Дата рождения03.04.1920
Дата смерти10.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Василий Семенович
Рождение ребёнка
11.09.1954
Сын: Новиков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Семенович
Место жительства
1979
Место жительства
1979
Смерть
10.09.1998
Похоронена деревня Волчья