Новикова (Ермакова) Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Ермакова) Клавдия Семеновна

Место рождения

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.04.1920

Дата смерти

10.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1920

Отец: Ермаков Симеон Васильевич

Мать: Ермакова (Алекссева) Александра Филиповна

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Василий Семенович

Рождение ребёнка
17.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Василий Семенович

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1954

Сын: Новиков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Семенович

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1979
Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1979
Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.09.1998
Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Похоронена деревня Волчья

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