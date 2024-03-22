Новиков Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения23.01.1915
Дата смерти04.05.1990
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1915
Рождение ребёнка
17.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
11.09.1954
Сын: Новиков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Новикова Клавдия Семеновна
Место жительства
1979
Место жительства
1979
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1990
Похоронен деревня Волчья