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Новиков Василий Семенович

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.01.1915

Дата смерти

04.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1915

Отец: Новиков Семен Романович

Мать: Новикова Татьяна Михайловна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Клавдия Семеновна

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1954

Сын: Новиков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Новикова Клавдия Семеновна

Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1979
Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1979
Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Клавдия Семеновна

Смерть
04.05.1990
Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Похоронен деревня Волчья
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