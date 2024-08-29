Рыжиков Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжиков Петр Васильевич

Рыжиков Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

09.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Рыжиков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжикова Ефросинья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Рыжиков Иван Петрович

Мать ребёнка: Рыжикова Ефросинья Яковлевна

Горелики, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.02.1914

Сын: Рыжиков Роман Петрович

Мать ребёнка: Рыжикова Ефросинья Яковлевна

ранее Дубровинский район
Рождение ребёнка
1926

Сын: Рыжиков Николай Петрович

Мать ребёнка: Рыжикова Ефросинья Яковлевна

Смерть
09.02.1962

Мы используем куки для улучшения работы сайта.