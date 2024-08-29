Рыжиков Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти09.02.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Рыжиков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Рыжикова Ефросинья Яковлевна
Горелики, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.02.1914
Мать ребёнка: Рыжикова Ефросинья Яковлевна
ранее Дубровинский район
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Рыжикова Ефросинья Яковлевна
Смерть
09.02.1962