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Рыжиков Роман Петрович

Место рождения

Дубровино

Дата рождения

14.02.1914

Дата смерти

18.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1914

Отец: Рыжиков Петр Васильевич

Мать: Рыжикова Ефросинья Яковлевна

ранее Дубровинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжикова Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.03.1939

Сын: Рыжиков Виталий Романович

Мать ребёнка: Рыжикова Клавдия Григорьевна

Дубровинский район в то время
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыжикова Клавдия Григорьевна

Горелики, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Рыжиков Геннадий Романович

Мать ребёнка: Рыжикова Клавдия Григорьевна

Смерть
18.04.1975

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