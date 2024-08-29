Рыжиков Роман Петрович
Место рожденияДубровино
Дата рождения14.02.1914
Дата смерти18.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1914
ранее Дубровинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1939
Сын: Рыжиков Виталий Романович
Мать ребёнка: Рыжикова Клавдия Григорьевна
Дубровинский район в то время
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыжикова Клавдия Григорьевна
Горелики, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1952
Сын: Рыжиков Геннадий Романович
Мать ребёнка: Рыжикова Клавдия Григорьевна
Смерть
18.04.1975