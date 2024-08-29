Рыжикова Ефросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Рыжиков Петр Васильевич
Горелики, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.02.1914
Отец ребёнка: Рыжиков Петр Васильевич
ранее Дубровинский район
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Рыжиков Петр Васильевич
Смерть
1965