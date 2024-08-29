Рыжикова Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжикова Ефросинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжиков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Рыжиков Иван Петрович

Отец ребёнка: Рыжиков Петр Васильевич

Горелики, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.02.1914

Сын: Рыжиков Роман Петрович

Отец ребёнка: Рыжиков Петр Васильевич

ранее Дубровинский район
Рождение ребёнка
1926

Сын: Рыжиков Николай Петрович

Отец ребёнка: Рыжиков Петр Васильевич

Смерть
1965

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