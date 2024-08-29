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Рыжиков Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Рыжиков Петр Васильевич

Мать: Рыжикова Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Рыжиков Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Рыжиков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1985

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