Рыжиков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1945
Сын: Рыжиков Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Рыжиков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1985