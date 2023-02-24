Осипова (Стригина) Прасковья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Стригина) Прасковья Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Стригин Ермолай Дмитриевич

Мать: Стригин Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
22.12.1894

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Осипов Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович

г.Щучинск,уд. Карла Маркса, д.132 (проживал)
Рождение ребёнка
1900

Сын: Осипов Константин Ефимович

Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1902

Дочь: Зиновия Ефимовна

Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1905

Сын: Осипов Александр Евфимович

Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1907

Дочь: Воробьева Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1913

Дочь: Мария Евфимовна

Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1916

Сын: Осипова Петр Евфимович

Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Ефим Иванович

Смерть
1963
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