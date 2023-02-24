Осипова (Стригина) Прасковья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
22.12.1894
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович
г.Щучинск,уд. Карла Маркса, д.132 (проживал)
Рождение ребёнка
1900
Сын: Осипов Константин Ефимович
Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1902
Дочь: Зиновия Ефимовна
Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1905
Сын: Осипов Александр Евфимович
Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1907
Дочь: Воробьева Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1913
Дочь: Мария Евфимовна
Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1916
Отец ребёнка: Осипов Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Ефим Иванович
Смерть
1963