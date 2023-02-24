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Стригин Ермолай Дмитриевич

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Место рождения

Бузулукский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

19.03.1844

Дата смерти

16.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1844

Отец: Стригин Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Стригин Афанасий Ермолаевич

Мать ребёнка: Стригин Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Осипова Прасковья Ермолаевна

Мать ребёнка: Стригин Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1879

Сын: Стригин Андрей Ермолаевич

Мать ребёнка: Стригин Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стригин Михаил Ермолаевич

Мать ребёнка: Стригин Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стригин Тимофей Ермолаевич

Мать ребёнка: Стригин Евдокия Ильинична

Смерть
16.05.1886
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