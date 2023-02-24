Стригин Ермолай Дмитриевич
Место рожденияБузулукский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения19.03.1844
Дата смерти16.05.1886
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1844
Отец: Стригин Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1862
Сын: Стригин Афанасий Ермолаевич
Мать ребёнка: Стригин Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Осипова Прасковья Ермолаевна
Мать ребёнка: Стригин Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1879
Сын: Стригин Андрей Ермолаевич
Мать ребёнка: Стригин Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стригин Михаил Ермолаевич
Мать ребёнка: Стригин Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стригин Тимофей Ермолаевич
Мать ребёнка: Стригин Евдокия Ильинична
Смерть
16.05.1886