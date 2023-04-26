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Стригин Андрей Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Около 1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Стригин Ермолай Дмитриевич

Мать: Стригин Евдокия Ильинична

Бракосочетание
22.05.1898

Жена: ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Стригин Ксенофонт

Мать ребёнка: ?

Казахстан
Рождение ребёнка
05.08.1901

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Стригин Александр Андреевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1922

Сын: Стригин Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Около 1924
Казахстан ССР, Акмолинская область, г. Кокчетав
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