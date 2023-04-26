Стригин Андрей Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиОколо 1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
22.05.1898
Жена: ?
Рождение ребёнка
1898
Сын: Стригин Ксенофонт
Мать ребёнка: ?
Казахстан
Рождение ребёнка
05.08.1901
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Стригин Александр Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1922
Сын: Стригин Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Около 1924
Казахстан ССР, Акмолинская область, г. Кокчетав