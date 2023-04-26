Стригин Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стригин Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Стригин Андрей Ермолаевич

Мать: ?

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