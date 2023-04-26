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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стригин Андрей Ермолаевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Стригин Ксенофонт

Отец ребёнка: Стригин Андрей Ермолаевич

Бракосочетание
22.05.1898

Муж: Стригин Андрей Ермолаевич

Рождение ребёнка
05.08.1901

Дочь: (Стригина) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Стригин Андрей Ермолаевич

Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: (Стригин) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Стригин Андрей Ермолаевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Стригин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Стригин Андрей Ермолаевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Стригин Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Стригин Андрей Ермолаевич

Смерть
Неизвестно

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