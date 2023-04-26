?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стригин Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Стригин Ксенофонт
Отец ребёнка: Стригин Андрей Ермолаевич
Бракосочетание
22.05.1898
Рождение ребёнка
05.08.1901
Дочь: (Стригина) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Стригин Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: (Стригин) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Стригин Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Стригин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Стригин Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Стригин Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Стригин Андрей Ермолаевич
Смерть
Неизвестно