Стригин (Стригина) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стригин (Стригина) Евдокия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Около 1959

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Стригин Афанасий Ермолаевич

Отец ребёнка: Стригин Ермолай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Осипова Прасковья Ермолаевна

Отец ребёнка: Стригин Ермолай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Стригин Андрей Ермолаевич

Отец ребёнка: Стригин Ермолай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стригин Михаил Ермолаевич

Отец ребёнка: Стригин Ермолай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стригин Тимофей Ермолаевич

Отец ребёнка: Стригин Ермолай Дмитриевич

Смерть
Около 1959
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