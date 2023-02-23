Стригин (Стригина) Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиОколо 1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Стригин Афанасий Ермолаевич
Отец ребёнка: Стригин Ермолай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Осипова Прасковья Ермолаевна
Отец ребёнка: Стригин Ермолай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Стригин Андрей Ермолаевич
Отец ребёнка: Стригин Ермолай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стригин Михаил Ермолаевич
Отец ребёнка: Стригин Ермолай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стригин Тимофей Ермолаевич
Отец ребёнка: Стригин Ермолай Дмитриевич
Смерть
Около 1959