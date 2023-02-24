(Осипова) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1894
Дата смерти07.08.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1894
Отец: Осипов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Буторин Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Буторин Семён Фёдорович
г.Щучинск,ул. (проживал)
Рождение ребёнка
31.07.1930
Сын: Буторин Георгий Семенович
Отец ребёнка: Буторин Семён Фёдорович
Казахстан ССР, Акмолинская область, г.Щучинск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.1972