(Осипова) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осипова) Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1894

Дата смерти

07.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1894

Отец: Осипов Ефим Иванович

Мать: Осипова Прасковья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Буторин Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Буторин Семён Фёдорович

г.Щучинск,ул. (проживал)
Рождение ребёнка
31.07.1930

Сын: Буторин Георгий Семенович

Отец ребёнка: Буторин Семён Фёдорович

Казахстан ССР, Акмолинская область, г.Щучинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторин Семён Фёдорович

Смерть
07.08.1972
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