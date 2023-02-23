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Буторин Семён Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1891

Дата смерти

27.09.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Буторин Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

г.Щучинск,ул. (проживал)
Рождение ребёнка
31.07.1930

Сын: Буторин Георгий Семенович

Мать ребёнка: Анна Ефимовна

Казахстан ССР, Акмолинская область, г.Щучинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ефимовна

Смерть
27.09.1973
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