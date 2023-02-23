Буторин Семён Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1891
Дата смерти27.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Буторин Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
г.Щучинск,ул. (проживал)
Рождение ребёнка
31.07.1930
Сын: Буторин Георгий Семенович
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Казахстан ССР, Акмолинская область, г.Щучинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ефимовна
Смерть
27.09.1973