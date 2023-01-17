Поздний Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1874 ст.
Бракосочетание
До ?.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1898 ст.
Сын: Поздний Александр Александрович
Мать ребёнка: Поздняя Екатерина Дмитриевна
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Рождение ребёнка
03.12.1901 ст.
Дочь: Позднева Варвара Александровна
Мать ребёнка: Поздняя Екатерина Дмитриевна
Сегодня посмотрела Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
19.04.1905 ст.
Дочь: Позднева Александра Александровна
Мать ребёнка: Поздняя Екатерина Дмитриевна
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Бракосочетание
05.11.1906 ст.
Жена: Поздняя Мария Дионисовна
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг. Он вторым браком, 32 года Она вторым браком, 30 лет По жениху Тимофей ... Показать все
Смерть
Неизвестно