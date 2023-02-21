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Поздняя Мария Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

02.07.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1874 ст.

Муж: Поздний Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Поздний Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Поздний Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Сын: Поздний Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Поздний Григорий Федорович

Рождение ребёнка
13.02.1880 ст.

Дочь: Поздняя Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Поздний Григорий Федорович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г.
Рождение ребёнка
22.12.1882 ст.

Сын: Поздний Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Поздний Григорий Федорович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Рождение ребёнка
13.06.1885 ст.

Сын: Поздний Кирилл Григорьевич

Отец ребёнка: Поздний Григорий Федорович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Поздний Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Поздний Григорий Федорович

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
02.07.1899 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
От сибирской язвы. 45 лет
Похороны
03.07.1899 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
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