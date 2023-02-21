Поздняя Мария Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смерти02.07.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1874 ст.
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Сын: Поздний Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Поздний Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Сын: Поздний Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Поздний Григорий Федорович
Рождение ребёнка
13.02.1880 ст.
Дочь: Поздняя Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Поздний Григорий Федорович
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г.
Рождение ребёнка
22.12.1882 ст.
Отец ребёнка: Поздний Григорий Федорович
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Рождение ребёнка
13.06.1885 ст.
Сын: Поздний Кирилл Григорьевич
Отец ребёнка: Поздний Григорий Федорович
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Отец ребёнка: Поздний Григорий Федорович
Смерть
02.07.1899 ст.
От сибирской язвы. 45 лет
Похороны
03.07.1899 ст.